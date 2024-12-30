Suriye'nin Yeni Lideri Ahmed Şara, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, başkent Şam'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya gelen Şara, bu buluşmada ileri düzey iş birliği olanaklarını ele aldı.

Görüşme, Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından bildirildi. Şara ve Sybiha, Ukraynalı üst düzey heyetin katılımıyla bir dizi konuyu masaya yatırdı.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 27 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Suriye'ye 500 ton un gönderildiğini ifade etmişti. Bu yardımlar, Suriye'deki insani durumu iyileştirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.