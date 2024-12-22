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Suriye'nin Yeni Lideri Ahmet eş-Şera: "Dışişleri Bakanı Fidan'la Geleceği Görüştük"

Suriye'nin yeni lideri Ahmet eş-Şera, Dışişleri Bakanı Fidan ile Suriye'nin geleceği üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 18:18
Suriye'nin Yeni Lideri Ahmet eş-Şera: "Dışişleri Bakanı Fidan'la Geleceği Görüştük"

Suriye'nin Yeni Lideri Ahmet eş-Şera'dan Önemli Açıklama

Suriye'deki yönetimin yeni lideri Ahmet eş-Şera, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği bir toplantıda ülkenin geleceği üzerine derinlemesine bir tartışma yürüttüklerini duyurdu.

Dış Politika ve Gelecek Planları

Ahmet eş-Şera, toplantıda Suriye'nin mevcut siyasi durumu ve gelecekte atılacak adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Görüşmenin, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağladığını vurguladı.

Sözlerine devam eden eş-Şera, Suriye'nin istikrarı ve barışı için işbirliğinin şart olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, bölgesel meselelerin çözümünde Türkiye'nin önemi üzerinde durdu.

Bu görüşme, Suriye'nin içinde bulunduğu karmaşık durumu ve gelecekteki uluslararası ilişkilerini şekillendirecek yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

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