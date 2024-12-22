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Suriye'nin Yeni Liderinden Türkiye'ye Destek Mesajı

Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş-Şera, Türkiye’nin devrim boyunca Suriye halkının yanında olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 18:15
Suriye'nin Yeni Liderinden Türkiye'ye Destek Mesajı

Suriye'nin Yeni Yönetiminden Türkiye'ye Teşekkür

Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, Türkiye’nin devrimin başlangıcından beri Suriye halkının yanında olduğunu vurguladı. Bu önemli açıklama, Suriye ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerini yeniden gözler önüne serdi.

Türkiye’nin Destekleyici Rolü

Ahmed eş-Şera, düzenlediği basın toplantısında, dost ülke Türkiye’nin Suriye halkına olan desteğinin kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Suriye halkının yaşadığı zorluklar karşısında Türkiye’nin sergilediği dayanışma, yeni yönetim için de önemli bir destek kaynağı olmaya devam edecek.

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