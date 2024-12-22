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Suriye'nin Yeni Yönetim Başkanı Şera: 'Suriye Herkesin Vatanıdır'

Suriye'nin yeni yönetim lideri Ahmed eş-Şera, mezhep ve azınlıkları koruma taahhütlerinde bulundu, yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 19:56
Suriye'nin Yeni Yönetim Başkanı Şera: 'Suriye Herkesin Vatanıdır'

Suriye'nin Yeni Yönetimi: 'Suriye Herkesin Vatanıdır'

Suriye'nin yeni yönetim lideri Ahmed eş-Şera, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Suriye halkının tüm kesimlerinin kendilerine kucak açtığını vurgulayarak, "Biz mezhepleri ve azınlıkları korumaya çalışıyoruz" dedi.

Bağımsızlık ve Ekonomik Sorunların Çözümü

Şera, önemli olanın büyük ülkelerin Suriye'deki genel ilkeler üzerinde anlaşması olduğunu belirterek, bu ilkelerin başında Suriye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü ile güvenlik istikrarının geldiğini ifade etti. Ayrıca, Suriye'nin yeniden kalkınması için ekonomik ve sosyal sorunların hızla çözülmesinin gerektiğine değindi.

Yaptırımların Kaldırılması Çağrısı

Çöken Beşşar Esed rejiminin döneminde Suriye'ye karşı uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiğini dile getiren Şera, "Rejimin kendi halkını katletmesi nedeniyle yaptırımlar uygulanmıştı. Bugün ise cellat kaçtı ve mağdur olan Suriye halkı oldu. Dolayısıyla yaptırımların mağdur halkı kapsamaması gerekiyor" diye konuştu.

Gelecek Stratejileri

Şera, Suriye'deki çatışmalar öncesinde birçok grupla Savunma Bakanlığının kurulması ve tek bir yönetim altında toplanılması konusunda uzlaşıldığını belirtti. "Devlet aklı, devrim aklından farklı olacak. Dolayısıyla savaş öncesi çoğu grup bu konuda mutabıktı. Gelecek günlerde Savunma Bakanlığı ilan edilecek" dedi.

Suriye Herkesin Vatanıdır

Suriye halkının bütün kesimleri tarafından memnuniyetle karşılandıklarını ifade eden Şera, Suriye'nin herkesin vatanı olduğunu ve birlikte yaşamanın mümkün olduğunu belirterek, "Suriye halkının tüm kesimleri bize kucak açtı. Biz mezhepleri ve azınlıkları korumaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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