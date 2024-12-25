DOLAR
35,25 -0,21%
EURO
36,7 -0,04%
ALTIN
2.965,75 -0,25%
BITCOIN
3.459.969,04 -0,86%

Suriye'nin Yeniden İnşası için Türkiye'den Hızla Destek Adımları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin yeniden inşası için bakanlıklara görev verdi, kapsamlı destek çalışmaları başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:36
Suriye'nin Yeniden İnşası için Türkiye'den Hızla Destek Adımları

Suriye'nin Yeniden İnşası için Destek Çalışmaları Başlıyor

Türkiye, Suriye'nin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından geçici hükümet kurulması ve ülkenin yeniden inşası sürecinde destek çalışmalarına hız verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısında bakanlıklara Suriye'de gerekli alanlarda görevlendirmelerde bulunmaları talimatını verdi.

Bakanlıkların Çalışma Alanları

Bu çerçevede, Suriye'deki kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden işlevsel hale gelmesi ve devlet sisteminin yeniden yapılandırılması için her bakanlık kendi alanında destek sağlayacak. Çeşitli bakanlıklara ait bazı projeler ise şu şekilde sıralanıyor:

İçişleri Bakanlığı

Şam ve Halep'teki büyükelçilik ile konsolosluklarda Göç İdaresi büroları açılacak. Bu bürolar, Türkiye'deki Suriyelilerin kayıtları ve kimlik bilgileri gibi verileri ilgili birimlerle paylaşacak. Ayrıca, Suriye'de nüfus ve güvenlik konularında destek sağlanacak.

Ticaret Bakanlığı

Suriye'den gelen geçici koruma statüsündeki kişilere yönelik kolaylaştırılmış çıkış işlemleri yapılacak, ayrıca Türkiye'de edindiği araçların kayıt işlemleri hızlandırılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Şam Havalimanı'nın yeniden inşası ve ulaştırma altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar başlatılacak, demiryolu projelerine de destek verilecek.

Milli Savunma Bakanlığı

Yeni yönetimle askeri eğitim ve işbirliği konularında destek sağlanması amaçlanıyor. Özellikle terörle mücadele alanında iş birliği yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı

Eğitim faaliyetleri yürütülerek, hasarlı okulların onarımı, yeni binaların inşası gibi projeler hayata geçirilecek. Öğrencilere yönelik destek öncelikli hedef olarak belirlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

TİKA, Suriye'de restorasyon çalışmalarında destek sağlamaya devam edecek, tarihi yapılar koruma altına alınacak.

Sağlık, Enerji ve Aile Bakanlıkları

Sağlık sisteminin yeniden inşası, enerji altyapısının geliştirilmesi ve sosyal hizmetler alanında psikososyal destek çalışmalarının yürütülmesi sağlanacak.

Bu kapsamda, AFAD koordinasyonunda bölgeye yardım gönderilmeye devam edecek ve Suriye'nin yeniden inşası için kapsamlı bir destek süreci başlatılmış olacak.

İLGİLİ HABERLER

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İETT Araçlarındaki Unutulan Eşyalar 705 Bin Liraya Satıldı
2
Batı Karadeniz ve Marmara İçin Fırtına Uyarısı
3
MSB Açıklamada Bulundu: Suriye ve Irak’ta Terör Hedefleri Vuruldu
4
Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Tutuklama
5
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Nüfus Politikaları Kurulu Açıklaması
6
Suriye ve Irak'ta 21 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi
7
Antalya'da Kar ve Sağanak: Yüksek Kesimlerde Kar, Kent Merkezinde Sağanak Yağış

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek