Suriye Özgür Ordusu, Humus'un Tedmur Bölgesinde Rejime Karşı İlerliyor

Suriye Özgür Ordusu, Tedmur'da İlerliyor

ABD destekli silahlı muhalif Suriye Özgür Ordusu, Suriye'nin Humus ilinin doğu kırsalındaki Tedmur (Palmira) ilçesinin güneyinde Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışmalara devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Irak-Suriye-Ürdün üçgeni içerisinde yer alan Tenef bölgesinde faaliyet gösteren Suriye Özgür Ordusu, Humus’un doğu kırsalında rejim güçlerine karşı önemli ilerlemeler elde etti.

Gruptan yapılan açıklamalara göre, şu an için Tedmur'un güneyinde rejim güçleriyle aktif çatışmalar sürmekte. ABD, bu operasyonlarda muhalif gruba lojistik destek sağlıyor.

Suriye Özgür Ordusu, ülke genelindeki halk hareketlerinin ardından kurulan ve daha sonra Suriye Milli Ordusu adını alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile farklı bir yapı olarak faaliyet göstermektedir.

Suriye'deki Genel Gelişmeler

Bunun dışında, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım tarihinde Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. 30 Kasım'da halep merkezinin büyük bir bölümünü ele geçiren rejim karşıtı gruplar, aynı gün İdlib genelinde de hakimiyet sağlamıştı.

Rejim karşıtı gruplar, 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden kurtararak kontrol sağlamış ve başkent Şam'a açılan stratejik Humus ilinin bazı yerleşimlerini ele geçirerek ilerlemeye başlamıştır.

Ayrıca, Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezi de terörden arındırılmıştır.