Suriye Rejimi Çekiliyor, PKK/YPG İşgali Genişliyor

Suriye Rejiminin Çekilmesiyle PKK/YPG'nin İşgali Büyüyor

Suriye rejiminin doğudaki bölümlerinden çekilmesi ile birlikte, terör örgütü PKK/YPG işgal alanını genişletiyor. Fırat Nehri'nin batısında önemli kayıplar yaşayan PKK/YPG, şimdi ülkenin orta ve güney kesimlerine yönelerek yeni bölgeler ele geçirmeye başladı.

27 Kasım tarihinden itibaren Suriye rejimi, Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi stratejik noktalarda alan kaybı yaşamaya devam ederken, Deyrizor ilinde de güçlerini geri çekmeye başladı. Deyrizor il merkezi ve çevresindeki önemli noktaları PKK/YPG'ye devreden rejim, Şam'a ulaşmanın yollarını açmak için güçlerini Humus'a kaydırdı.

Rejim güçlerinin çekilmesiyle beraber, PKK/YPG’nin Fırat Nehri'nin doğusuna doğru yayılması hız kazandı. Önceleri Münbiç’in doğu yakasında yoğunlaşan PKK/YPG, artık nehrin batısında da genişleme hareketleri yürütmektedir.

İran Destekli Grupların Durumu

Deyrizor'un iç kesimlerine kadar uzanan bölgede İran destekli gruplar yoğun biçimde varlık gösterirken, PKK/YPG'nin kontrolündeki Deyrizor topraklarının neredeyse tamamı ABD destekli terör örgütünün elinde bulunuyor. Deyrizor il merkezi ve kırsal alanlar, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli güçlerin hakimiyetinde kalıyordu.

İran Devrim Muhafızları, Irak'tan Suriye'ye ulaşan kritik ikmal koridorunu yönetiyor, ancak Deyrizor il merkezinin PKK/YPG’ye devredilmesiyle bu stratejik hattın kontrolü de terör örgütünün eline geçmiş oldu.

Suriye'deki Güncel Durum

Suriye’nin kuzeyindeki Halep ilinde, 27 Kasım’da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başladı. Rejim karşıtı güçler, 30 Kasım’da Halep merkezinin büyük bölümünü ele geçirirken, aynı gün İdlib genelinde kontrolü sağladılar.

Şiddetli çatışmalar sonrasında 5 Aralık’ta Hama kent merkezini almayı başaran rejim karşıtı gruplar, Humus ilinde de ilerlemeye devam ederek bazı yerleşim yerlerini ele geçirdiler. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu tarafından Halep kırsalında başlayan Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde, Tel Rıfat ilçe merkezi PKK/YPG'nin elinden kurtarıldı.