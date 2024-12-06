DOLAR
34,8 -0,32%
EURO
36,86 -0,21%
ALTIN
2.950,78 -0,61%
BITCOIN
3.406.745,91 1,21%

Suriye Rejimi Deyrizor'daki Güçlerini Çekiyor, PKK/YPG Alanı Genişletiyor

Suriye rejimi, Deyrizor'dan güçlerini çekerek PKK/YPG'nin bölgedeki hakimiyetini artırmasına yol açıyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 14:12
Suriye Rejimi Deyrizor'daki Güçlerini Çekiyor, PKK/YPG Alanı Genişletiyor

Suriye'de Rejim Güçleri Deyrizor'dan Çekiliyor

Suriye rejimi, Deyrizor bölgesindeki ordu unsurlarını batıya kaydırarak PKK/YPG'nin işgali altındaki alanları genişletiyor. İran'ın Lübnan'a uzanan ikmal koridorunun geçtiği bu bölgedeki hareketlilik, 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmalar sonrasında hız kazandı.

Rejim Karşıtı Gruplar Baskı Artırıyor

Ülkenin farklı bölgelerinde, özellikle Humus ve başkent Şam üzerinde artan rejim karşıtı grupların baskısı, Suriye ordusunu zor durumda bırakmaya devam ediyor. İdlib, Halep, ve Hama ile birlikte Humus'ta da ilerleyen muhalif gruplar, rejimin güçlerini toparlama çabalarını artırıyor.

Deyrizor'da Stratejik Çekilme

Rejim ordusunun Deyrizor ilinde PKK/YPG ile cephe karşısında bulunan bazı unsurlarını geri çekmesi, güç dengesini etkiliyor. Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla köylerinden çekilen rejim güçleri, artık harekete geçmek için daha fazla alan arıyor.

İran Destekli Gruplarla Koordinasyon

Deyrizor'daki askeri hava alanından da çekilen rejim güçleri, alanı PKK/YPG'ye bırakırken, Deyrizor il merkezi ve çevresindeki kontrolü elinde tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son bilgilere göre, rejim güçleri, Şam ve Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde toplanmayı planlıyor.

Deyrizor'daki Durum Üzerine Genel Değerlendirme

Deyrizor, Fırat Nehri'nin doğusunda kalan arazilerin neredeyse tamamının ABD destekli PKK/YPG tarafından işgal edildiği kritik bir bölge. Bu durum, İran destekli grupların Suriye-Irak sınırına yakın yerlerde yoğun bir şekilde varlık gösterdiği gözlemleniyor.

Suriye’deki Çatışmaların Seyrine Dair Gelişmeler

27 Kasım'da Halep ilinin batı kırsalında çatışmalar başlamış ve 30 Kasım’da muhalif gruplar Halep'in merkezini ele geçirmiştir. Muhtemel tehlikeleri göz önünde bulundurarak, devam eden çatışmaların Suriye'nin siyasi ve askeri durumunu etkileyeceği düşünülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih
2
Çin'in Haykou Parti Sekreteri Lou Zıngbin Hakkında Yolsuzluk Soruşturması Başlatıldı
3
MİT, PKK'nın Sözde Sorumlusu Serhat Özmen'i Yakaladı
4
Feridun Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreteri Oldu
5
MİT, PKK/KCK'nın Sorumlusu Serhat Özmen'i Yurt Dışında Yakaladı
6
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Üretim Teknolojileri Merkezinin Açılışında Konuştu
7
Bakan Ersoy: Türkiye Turizmde Büyük Dönüşümler Yaşıyor

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı