Suriye Rejimi Deyrizor'daki Güçlerini Çekiyor, PKK/YPG Alanı Genişletiyor

Suriye'de Rejim Güçleri Deyrizor'dan Çekiliyor

Suriye rejimi, Deyrizor bölgesindeki ordu unsurlarını batıya kaydırarak PKK/YPG'nin işgali altındaki alanları genişletiyor. İran'ın Lübnan'a uzanan ikmal koridorunun geçtiği bu bölgedeki hareketlilik, 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmalar sonrasında hız kazandı.

Rejim Karşıtı Gruplar Baskı Artırıyor

Ülkenin farklı bölgelerinde, özellikle Humus ve başkent Şam üzerinde artan rejim karşıtı grupların baskısı, Suriye ordusunu zor durumda bırakmaya devam ediyor. İdlib, Halep, ve Hama ile birlikte Humus'ta da ilerleyen muhalif gruplar, rejimin güçlerini toparlama çabalarını artırıyor.

Deyrizor'da Stratejik Çekilme

Rejim ordusunun Deyrizor ilinde PKK/YPG ile cephe karşısında bulunan bazı unsurlarını geri çekmesi, güç dengesini etkiliyor. Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla köylerinden çekilen rejim güçleri, artık harekete geçmek için daha fazla alan arıyor.

İran Destekli Gruplarla Koordinasyon

Deyrizor'daki askeri hava alanından da çekilen rejim güçleri, alanı PKK/YPG'ye bırakırken, Deyrizor il merkezi ve çevresindeki kontrolü elinde tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son bilgilere göre, rejim güçleri, Şam ve Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde toplanmayı planlıyor.

Deyrizor'daki Durum Üzerine Genel Değerlendirme

Deyrizor, Fırat Nehri'nin doğusunda kalan arazilerin neredeyse tamamının ABD destekli PKK/YPG tarafından işgal edildiği kritik bir bölge. Bu durum, İran destekli grupların Suriye-Irak sınırına yakın yerlerde yoğun bir şekilde varlık gösterdiği gözlemleniyor.

Suriye’deki Çatışmaların Seyrine Dair Gelişmeler

27 Kasım'da Halep ilinin batı kırsalında çatışmalar başlamış ve 30 Kasım’da muhalif gruplar Halep'in merkezini ele geçirmiştir. Muhtemel tehlikeleri göz önünde bulundurarak, devam eden çatışmaların Suriye'nin siyasi ve askeri durumunu etkileyeceği düşünülüyor.