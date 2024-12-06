Suriye Rejimi Deyrizor'dan Çekiliyor, PKK/YPG Bölgeleri İşgal Ediyor

Suriye Rejiminin Deyrizor'dan Çekilmesi ve PKK/YPG'nin İşgali

Suriye rejimi, Irak sınırındaki Deyrizor ilinden güçlerini çekmeye başladı. Bu gelişme, İran'ın Suriye üzerinden Lübnan'a uzanan ikmal koridorunun güvence altına alınması açısından kritik bir öneme sahip.

Ülkenin batısındaki rejim karşıtı silahlı grupların Humus ve başkent Şam üzerindeki baskılarının artmasıyla, ortada kalan rejim ordusu, Deyrizor ilinde bazı unsurlarını batıya kaydırmakta. 27 Kasım'da patlak veren çatışmalarda, rejim karşıtı gruplar İdlib, Halep, Hama ve şimdi de Humus'ta ilerleyişlerini sürdürmektedir.

Deyrizor'da Fırat Nehri'nin ayırdığı bölgede, PKK/YPG işgalindeki alanlara cepheli ordu güçlerinden bazıları çekilmeye başladı ve toplamda 7 köy PKK/YPG'nin işgaline bırakıldı. Bu köyler arasında Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla bulunmaktadır.

Deyrizor'daki Durum ve Varlık Gösteren Gruplar

Deyrizor kent merkezinden El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli gruplar yoğun bir şekilde varlık gösteriyor. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan toprakların neredeyse tamamı ABD destekli PKK/YPG'nin kontrolünde. İl merkezi ve çevresindeki kırsal bölgeler ise rejim ve İran destekli grupların sahipliğinde.

Suriye'deki Diğer Gelişmeler

Kuzey Suriye'deki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da rejim güçleri ile rejim karşıtı gruplar arasında çatışmalar patlak vermişti. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bir kısmı rejim karşıtı grupların eline geçti ve benzer bir hakimiyet İdlib genelinde sağlandı.

5 Aralık'ta Hama kent merkezinin de rejim güçlerinden alınması, rejim karşıtı grupların stratejik önemdeki Humus ilinde önemli ilerlemeler kaydettiğini gösteriyor. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu tarafından Halep kırsalında PKK/YPG'ye karşı başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştır.