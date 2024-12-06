DOLAR
34,8 -0,32%
EURO
36,86 -0,21%
ALTIN
2.950,78 -0,61%
BITCOIN
3.406.745,91 1,21%

Suriye Rejimi Deyrizor'dan Çekiliyor, PKK/YPG Bölgeleri İşgal Ediyor

Suriye rejimi, Deyrizor'daki güçlerini çekerek PKK/YPG'nin işgaline bıraktı. İran destekli grupların varlığı artıyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 12:56
Suriye Rejimi Deyrizor'dan Çekiliyor, PKK/YPG Bölgeleri İşgal Ediyor

Suriye Rejiminin Deyrizor'dan Çekilmesi ve PKK/YPG'nin İşgali

Suriye rejimi, Irak sınırındaki Deyrizor ilinden güçlerini çekmeye başladı. Bu gelişme, İran'ın Suriye üzerinden Lübnan'a uzanan ikmal koridorunun güvence altına alınması açısından kritik bir öneme sahip.

Ülkenin batısındaki rejim karşıtı silahlı grupların Humus ve başkent Şam üzerindeki baskılarının artmasıyla, ortada kalan rejim ordusu, Deyrizor ilinde bazı unsurlarını batıya kaydırmakta. 27 Kasım'da patlak veren çatışmalarda, rejim karşıtı gruplar İdlib, Halep, Hama ve şimdi de Humus'ta ilerleyişlerini sürdürmektedir.

Deyrizor'da Fırat Nehri'nin ayırdığı bölgede, PKK/YPG işgalindeki alanlara cepheli ordu güçlerinden bazıları çekilmeye başladı ve toplamda 7 köy PKK/YPG'nin işgaline bırakıldı. Bu köyler arasında Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla bulunmaktadır.

Deyrizor'daki Durum ve Varlık Gösteren Gruplar

Deyrizor kent merkezinden El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli gruplar yoğun bir şekilde varlık gösteriyor. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan toprakların neredeyse tamamı ABD destekli PKK/YPG'nin kontrolünde. İl merkezi ve çevresindeki kırsal bölgeler ise rejim ve İran destekli grupların sahipliğinde.

Suriye'deki Diğer Gelişmeler

Kuzey Suriye'deki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da rejim güçleri ile rejim karşıtı gruplar arasında çatışmalar patlak vermişti. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bir kısmı rejim karşıtı grupların eline geçti ve benzer bir hakimiyet İdlib genelinde sağlandı.

5 Aralık'ta Hama kent merkezinin de rejim güçlerinden alınması, rejim karşıtı grupların stratejik önemdeki Humus ilinde önemli ilerlemeler kaydettiğini gösteriyor. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu tarafından Halep kırsalında PKK/YPG'ye karşı başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştır.

İLGİLİ HABERLER

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih
2
Çin'in Haykou Parti Sekreteri Lou Zıngbin Hakkında Yolsuzluk Soruşturması Başlatıldı
3
MİT, PKK'nın Sözde Sorumlusu Serhat Özmen'i Yakaladı
4
Feridun Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreteri Oldu
5
MİT, PKK/KCK'nın Sorumlusu Serhat Özmen'i Yurt Dışında Yakaladı
6
İngiltere'de Kadınların Yüzde 44'ü Karanlık Sokaklarda Güvende Hissetmiyor
7
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Üretim Teknolojileri Merkezinin Açılışında Konuştu

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı