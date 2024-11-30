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Suriye Rejimi, Halep Havalimanı'nı PKK/YPG'ye Bıraktı

Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı da içeren stratejik noktaları PKK/YPG'ye bırakarak geri çekildi.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 13:46
Suriye Rejimi, Halep Havalimanı'nı PKK/YPG'ye Bıraktı

Suriye Rejimi, Halep Uluslararası Havalimanı'ndan Çekildi

Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı dahil olmak üzere bazı kritik stratejik noktaları PKK/YPG terör örgütüne bırakarak geri çekildi. Bu gelişme, bölgede yeni bir güç dengesi oluşturma potansiyeli taşırken, uluslararası toplumu da oldukça tedirgin ediyor.

Çekilmenin Ardındaki Sebepler

Rejim güçlerinin bu ani ve beklenmedik çekilişi, çeşitli analizlerde tartışma konusu oldu. Bazı uzmanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile süren çatışmaların bu kararda etkili olduğunu ifade ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki bu durum, PKK/YPG'nin bölgedeki güçlenmesine zemin hazırlıyor.

Bölgedeki Etkileri

Halep Uluslararası Havalimanı gibi stratejik bir noktanın yönetiminin değişmesi, uluslararası hava trafiği ve bölgesel güvenlik üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Uzmanlar, bu durumun ilerleyen süreçte demografik ve politiko-ekonomik sonuçlar doğurabileceğini öngörüyor.

Gelişmelerin nasıl şekilleneceği ve bu durumun uluslararası ilişkilerdeki yansımalarının neler olacağı merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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