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Suriye Rejiminden Kısmi Af Kararı

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, asker kaçakları için kısmi af kararı alırken, bazı suçlar kapsam dışı bırakıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 00:14
Suriye Rejiminden Kısmi Af Kararı

Suriye Rejiminden Kısmi Af Kararı

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, 22 Eylül 2024 tarihinden önce ül içinde ve dışında bulunan asker kaçakları, işlenen kabahatler ve diğer bazı suçlar için kısmi af kararı alındığını duyurdu.

Suriye yönetiminin resmi haber ajansı SANA tarafından yayımlanan bilgide, "İçeride ve dışarıdaki asker kaçaklarına, saklananlar ve adaletten kaçanlara verilecek cezalar için af öngörülmektedir" ifadesi kullanıldı.

Kapsam Dışında Tutulan Suçlar

Ancak, "topluma ve devlete şiddetli saldırı mahiyetindeki kabahatler", rüşvet, bazı sahtecilik suçları, kamu ahlakına aykırı fiiller ve belirli hırsızlıklar bu af kapsamı dışında tutuldu. Yine de bu ifadeler altında hangi suçların yer aldığına dair bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

Uluslararası Toplum Mesajı

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kararın Suriye yönetiminin uluslararası topluma ulusal uzlaşma ve yaptırımların hafifletilmesi yönündeki isteğini gösterme çabası olduğunu belirtti. "Af kararı askeri ve siyasi muhalefeti kapsamıyor" diyen Mustafa, ayrıca bu kararın, ordudan silahını alarak ayrılan askerleri de kapsamadığını vurguladı.

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