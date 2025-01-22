Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra: 'Türkiye ile İlişkilerimiz Mükemmel Olacak'

Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra'nın Açıklamaları

Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, ulusal ordunun donatılması için Doğulu ve Batılı ülkelerle görüşmeler yapacaklarını açıkladı. Ebu Kasra, "Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel olacak" ifadelerine yer verdi.

Ulusal Diyalog Konferansı Uyarısı

Gazetecilere verdiği demeçte, SDG (PKK/YPG) hakkında da çarpıcı bir uyarıda bulunan Ebu Kasra, "Kendini feshetmeli" dedi. Silahlı grupların birleşimini teşvik edecek şekilde, PKK/YPG'nin durumuna dikkat çekti ve müzakerelerin sürdüğünü belirtti: "Her türlü senaryoya hazırız."

DEAŞ'lıların Sayısı Hakkındaki Açıklama

Ebu Kasra, PKK/YPG'nin hapishanelerinde tahmini olarak 2 bin 500 DEAŞ'lının bulunduğunu dile getirdi.

Ordunun Donatılması ve Türkiye ile İlişkiler

"Ordunun donatılması için Doğulu ve Batılı ülkelerle görüşmeler yapacağız" diyen Ebu Kasra, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki varlığı üzerine Türk yetkililerle görüşmelere devam ettiklerini ifade etti.

İsrail'in Suriye'ye Yönelik İlerleyişi

Baas rejiminin çöküşü sonrası devam eden İsrail işgaliyle ilgili olarak Ebu Kasra, "İsrail’in güneydeki ilerleyişini durdurmak için arabulucularla iletişimdeyiz. Çekilmeleri için baskı yapıyoruz" açıklamasında bulundu.