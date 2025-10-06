Suriye Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nin Deyr Hafir İddialarını Yalanladı

Suriye Savunma Bakanlığı, SDG/PKK-YPG'nin Deyr Hafir iddialarını yalanlayarak ordunun Halep'teki saldırılara itidalli sınırlı misilleme yaptığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:52
Bakanlık, SDG açıklamalarını 'gerçeği yansıtmıyor' diye nitelendirdi

Suriye Savunma Bakanlığı, SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG tarafından ortaya atılan 'Suriye ordusunun Halep kırsalındaki Deyr Hafir bölgesinde sivil yerleşimlere saldırdığı' iddialarını yalanladı.

Açıklamada, SDG'nin bu tür iddialarla ilgili beyanlarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Bakanlık, söz konusu iddiaların gerçek dışı ve yanıltıcı olduğu yönünde net bir tutum sergiledi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, SDG'nin bu tür iddiaları kullanarak 'Suriye'de sivillere karşı işlediği suçları ve bölgede güvenlik ile istikrarı bozmaya yönelik faaliyetlerini örtbas etmeye' çalıştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye ordusunun, terör örgütü PKK/YPG'nin son dönemde Halep'in doğusundaki Hamima ve El Kaita köylerini hedef alan saldırılarına karşılık verdiği; ordunun itidalli davranarak, sınırlı misilleme yaptığı ifade edildi.

