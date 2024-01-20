Suriye sınırında hareketlilik: Ekipler sınırdan kaçmaya çalışan terörist yakalandı
Suriye sınırında bugün hareketli anlar yaşandı. Sınırdan kaçak yollarla Suriye'ye ulaşmaya çalışan bir kişi ele geçirildi. Yakalanan şahısın terör örgüt üyesi terörist olduğu açığa çıktı.
Jandarma ekipleri bugün sınırı mesaisindeydi. Terör örgütü PKK/PYD'nin üyesi olan U.C., Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.
Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne silahlı olarak katılan U.C., sınırda jandarma tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan terörist tutuklandı.