Suriye sınırında hareketlilik: Ekipler sınırdan kaçmaya çalışan terörist yakalandı

Suriye sınırında bugün hareketli anlar yaşandı. Sınırdan kaçak yollarla Suriye'ye ulaşmaya çalışan bir kişi ele geçirildi. Yakalanan şahısın terör örgüt üyesi terörist olduğu açığa çıktı.

Suriye sınırında hareketlilik: Ekipler sınırdan kaçmaya çalışan terörist yakalandı
Yayın Tarihi:

Jandarma ekipleri bugün sınırı mesaisindeydi. Terör örgütü PKK/PYD'nin üyesi olan U.C., Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne silahlı olarak katılan U.C., sınırda jandarma tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan terörist tutuklandı.

Öne Çıkanlar
Adına miras kalanlar hemen kontrol etsin! Yüklü tazminat hakkı doğdu Adına miras kalanlar hemen kontrol etsin! Yüklü tazminat hakkı doğdu
Araç alıp satanlara 1 TL uyarısı! Bilmeyenin tüm parası gidiyor Araç alıp satanlara 1 TL uyarısı! Bilmeyenin tüm parası gidiyor
Ankara, İzmir, İstanbul rekora koşuyor! Fiyatları duyan rakamlara inanamayacak Ankara, İzmir, İstanbul rekora koşuyor! Fiyatları duyan rakamlara inanamayacak
Çok Okunanlar
Bingöl'de şehirler arası otobüs seferlerinde sıkı denetim Bingöl'de şehirler arası otobüs seferlerinde sıkı denetim Üs bölgesine saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu: Ellerindeki silahlar ise dikkat çekti ABD askeri gibi! Üs bölgesine saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu: Ellerindeki silahlar ise dikkat çekti ABD askeri gibi! Ard arda gelen korkunç haberler! Hatay, İstanbul ve şimdi de Antalya: Serik ve Manavgat'ta 3 yeni ceset bulundu Ard arda gelen korkunç haberler! Hatay, İstanbul ve şimdi de Antalya: Serik ve Manavgat'ta 3 yeni ceset bulundu AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye adayı Turgut Altınok'tan 'sahte anket' isyanı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye adayı Turgut Altınok'tan 'sahte anket' isyanı Samsun Otogarı'nda uyuşturucu baskını: 3 şüpheli yakalandı Samsun Otogarı'nda uyuşturucu baskını: 3 şüpheli yakalandı