Suriye Sınırında PKK/PYD Üyesi Terörist Yakalandı

Şanlıurfa'da Sınır Güvenliği Artırıldı

Şanlıurfa'da, Suriye sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan bir terör örgütü PKK/PYD üyesi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İstihbarat birimleri, teröristin ülkeye giriş yapmak üzere hazırlıklar içinde olduğuna dair bilgi edinince, sınır hattında güvenlik önlemlerini artırdı.

Yakalama Operasyonu

Yapılan operasyon sonucunda, PKK/PYD mensubu terörist Suriye sınırında yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, teröristin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarla başarılı bir istihbarat operasyonu gerçekleştirmiş oldu. Adli Süreç Başlatıldı

Yakalanan terörist hakkında, gerekli adli işlemler başlatıldı. Güvenlik güçlerinin bu tür girişimleri engelleme konusundaki kararlılıkları sürüyor.