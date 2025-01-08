Suriye Temsilcisi, ABD ve Diğer Ülkeleri Yaptırımları Kaldırmaya Çağırdı

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Koussay Aldahhak, ABD ve diğer ülkelerden Suriye halkına uygulanan yaptırımları kaldırmalarını istedi. BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki siyasi ve insani durumu ele alan Aldahhak, bu süreçte uluslararası toplumdan destek talep etti.

Özgürlük ve Onur Devrimi

Aldahhak, konuşmasında Suriye'de özgürlük mücadelesinin hayat bulduğunu belirterek, "Suriye'de özgürlük şafağının doğmasının üzerinden 1 ay geçti. Suriye halkı baskı zincirlerini kırarak özgürlüklerini yeniden elde etti" dedi.

Her Suriye vatandaşının, özgür, eşit ve hukuka dayalı bir devlet kurmak için birleştiğini ifade eden Aldahhak, "Tüm Suriyeliler, zulüm ve insan hakları ihlalleriyle mücadelesini sürdürüyor" şeklinde konuştu.

Uluslararası Desteğe İhtiyaç

Aldahhak ayrıca, Suriye halkının bağımsızlığını koruma kararlılığına dikkat çekerek, "Uluslararası toplumun desteğine ihtiyacımız var. Geçiş sürecinde devlet kurumlarının devamlılığını sağlamak Suriye halkı için elzem" dedi.

Yaptırımların Kaldırılması Gerekiyor

Aldahhak, ABD ve diğer ülkelere, Suriye halkının iradesine saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Siyasi sürece dış müdahale olmamalı, anlaşmazlık çıkarmaya yönelik ifadeler son bulmalı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD'ye, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi konusunda atılan adımlar için teşekkür etti.

İsrail'in saldırgan faaliyetlerine de değinen Aldahhak, İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi ve saldırgan eylemlerinin durdurulması gerektiğini vurguladı.