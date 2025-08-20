Suriye, Trablus'taki Büyükelçiliğine 13 Yıl Sonra Bayrak Çekti

Suriye’nin Libya’ya gönderdiği teknik-diplomatik heyet, başkent Trablus’ta yer alan Şam Büyükelçiliği binasına bayrak çekerek, 13 yıldır kapalı olan elçiliğin açılışı için ilk adımı attı.

13 yıldan uzun bir aranın ardından gerçekleştirilen törende heyet Başkanı Muhammed Ceffal görüntülü açıklama yaparak, "13 yıldan uzun bir aranın ardından, devletimizin bayrağını Trablus’taki büyükelçilik binasında dalgalandırmakla görevlendirilmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Yetkililerin açıklamaları

Ceffal, elçilik binasındaki tadilatların tamamlanmasının ardından elçiliğin resmi olarak açılacağını ve Suriye toplumuna hizmet vermeye başlayacağını belirtti. Ayrıca, Libya Dışişleri Bakanlığı’nın Suriyelileri vergiden muaf tutan kararının da "çok yakında" yayımlanacağının müjdesini verdi.

Ceffal, Libya’daki Suriyeli teknik heyetin ülkesini temsil eden tek resmi merci olduğunu vurgulayarak, başka oluşumların Suriye’yi temsil etmediğini ifade etti. Bayrak töreninin ardından Anadolu Ajansı’na konuşan Ceffal, "Bundan sonraki aşamada elçilik kapılarını açacak ve Libya’daki Suriyelilere tüm konsolosluk hizmetlerini sunacak." diye konuştu.

Gündemdeki öncelikler

Ceffal, elçiliğin önündeki en önemli dosyalardan birinin yasa dışı göç olduğunu, bunun hem Suriye hem bölge ülkeleri hem de Libya için "son derece hassas" bir konu olduğunu söyledi. Uzun süren diplomatik kopukluğun ardından çözüm bekleyen birçok hukuki sorun bulunduğunu ve "iç ve dış birçok zorlukla" karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Libya’da yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geri dönüş taleplerine değinen Ceffal, "Gönüllü olarak geri dönmek isteyenler, vergiden muafiyet kararının çıkmasını beklemek durumunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Libya yetkililerinden değerlendirme

Libya Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi Müdürü Tahir Hüseyin ise Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, "Bir diplomatik temsilciliğin yeniden hayata dönmesinden mutluluk duyuyoruz. Bugün Suriye’nin kardeş büyükelçiliğini yeniden açıyor ve iki halk arasındaki ilişkileri canlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.