Suriye, Türkiye'den İhraç Edilen 269 Ürün için Gümrük Vergisini İndirdi

Suriye, Türkiye İhracatında Gümrük Vergisini İndiriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin Türkiye'den ihraç edilen 269 ürün için gümrük vergisini indirmeye karar verdiğini duyurdu. Bu ürünler arasında tavuk yumurtası, un, mısır, süt ve krema gibi önemli gıda maddeleri ile demir-çelik ve hijyen ürünleri de yer alıyor.

Küresel Ticaret ve Ekonomi Üzerine Açıklamalar

Bolat, Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, küresel ticaretteki zorluklara değinerek, Türkiye'nin yaşadığı olumsuz koşullara rağmen üretmeye ve istihdam sağlamaya devam ettiğini belirtti. 2024’nin sonunda Türkiye'nin 262 milyar dolarlık mal ve 114 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Gümrük İşlemlerinde Rekor Artış

Ömer Bolat, 2002 ile 2024 yılları arasında gümrük beyannamelerinde önemli bir artış görüldüğünü ifade etti. 2002 yılında 1.3 milyon olan ihracat beyannamesinin, 2024 itibarıyla 5.5 milyona çıktığını ve toplamda 9 milyon gümrük işleminin gerçekleştirildiğini vurguladı.

Dijitalleşme ve Modernizasyon Çabaları

Ticaret Bakanı, gümrüklerde modern hizmet sunabilmek için dijitalleşme çalışmalarına hız verildiğini ve yeni sistemlerin devreye alındığını kaydetti. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü programından yararlanan firma sayısının 754'e çıkması ile bu firmaların ihracatının 76.7 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Suriye ile Yeni Bir Dönem

Bolat, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeni bir boyut kazandığını ve Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Basil Abdul Hannan ile yapılan görüşmeler neticesinde gümrük vergilerinin gözden geçirildiğini ifade etti. Suriye'nin bu hafta itibarıyla Türkiye’ye yönelik gümrük vergilerinde indirime gittiğini vurguladı.

Habur Sınır Kapısı Üzerine Değerlendirme

Bolat, Habur Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye ihraç edilen ürünler hakkında çıkan iddialara karşı çıkarak, bu bilgilerin mesnetsiz olduğunu ve her gün yapılan çıkışların kontrol altında tutulduğunu belirtti. İlgili yükümlülükler dolayısıyla, Kuzey Irak üzerinden Suriye’ye geçişte yüksek gümrük vergileri ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada), Ticaret Bakanlığında düzenlenen Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni'ne katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (ortada), Ticaret Bakanlığında düzenlenen Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni'ne katıldı.