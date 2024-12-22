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Suriye Türkmen Meclisi'nden Bayırbucak'a Acil Destek Çağrısı

Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Muhammed Kömürcü, Bayırbucak bölgesinin kalkındırılması için hayırseverlerden destek istedi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 13:06
Suriye Türkmen Meclisi'nden Bayırbucak'a Acil Destek Çağrısı

Suriye Türkmen Meclisi'nden Acil Uyarı

Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Muhammed Kömürcü, Bayırbucak bölgesindeki köylerin durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kömürcü, bölgede yaşanan yıkımın boyutlarını gözler önüne sererek, dünyanın dört bir yanındaki hayırseverlere kalkınma çalışmaları için destek çağrısında bulundu.

Köylerde Harekete Geçiliyor

AA muhabirine konuşan Kömürcü, köylerdeki durum tespit çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Maalesef ki köylerimizin yüzde 90'ı, yüzde 95'i hatta bazı köylerin yüzde 100'ü tamamıyla gitmiş. Bayır'da da Bucak'ta da bu durum söz konusu. Şu an tespit etmeye çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Köylerdeki okullar, hastaneler ve karakolların kullanılamaz durumda olduğunu vurgulayan Kömürcü, Bayırbucak'ı en fazla 2 yıl içinde eski haline getirmek istediklerini aktardı. Bunun için üzerlerine düşen sorumlulukların farkında olduklarını ifade etti.

İmar İhtiyacı ve Ekonomik Zorluklar

Kömürcü, köylerdeki bazı evlerin durumunun içler acısı olduğunu belirterek, "Mermerleri kırılmış, su ve elektriği yok, bu konutlarda yaşanamaz hale gelmiştir," dedi. "Bayır'da, Bucak'ta yeniden imar istedik," şeklinde konuştu.

Söz konusu bölgelerdeki yaşam koşullarını da ele alan Kömürcü, Lazkiye'deki memurların maaşının 16 dolar olduğunu belirterek, bir kapı almak için bir yıl çalışmak gerektiğini vurguladı. Yıllardır gerekli gıda maddelerine ulaşamadıklarını ifade eden Kömürcü, Türk ve uluslararası toplumdan yardım talep etti.

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Ayrıca Halep, Hama, Humus, Şam ve İdlib gibi bölgelerde yaklaşık 3 milyon Türkmen bulunduğuna dikkat çeken Kömürcü, farklı bölgelerdeki Türkmenlerin de yardıma ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Bu nedenle acilen kalkınma çalışmaları için destek beklediklerini ifade etti.

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