Suriye Türkmenleri, Gelecek İçin İstişare Toplantısı Düzenledi

Suriye'nin kuzeyindeki Türkmenler, ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi çözüm sürecine destek vermek amacıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde düzenlendi ve Halep, Lazkiye, Şam, Humus, Hama, Kuneytra ve Rakka gibi çeşitli bölgelerden Türkmenlerin katılımı ile yapıldı.

Toplantıya Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlanırken, şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Türkmen Meclis Başkanı Faysal Cuma, yeni hükümeti ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı tebrik ederek, Türkmenlerin geleceğinin güvence altına alınması amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Cuma, “Bin yıldır yaşam sürdüğümüz bu topraklarda, kimliklerimizden ve değerlerimizden asla vazgeçmedik. Aynı ruh ve inançla Suriye'deki varlığımızı koruyacağız.” dedi.

Suriye'nin İnşası İçin Birlik Vurgusu

T Türkmen Meclisi İstişare Kurulu Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Türkmenlerinin ülke toprak bütünlüğünü savunduğunu belirterek, “Ancak Suriye'nin toprak bütünlüğü henüz sağlanabilmiş değil. Türkmenler olarak muhalif bir yapı oluşturmak gibi bir hedefimiz yok. Şam yönetimini desteklemekte kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Mustafa, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde Türkmenlerin de yer alması gerektiğinin altını çizerek, “Suriye Türkmenleri görmezden gelinmemelidir. Birliğimizi pekiştirerek, Suriye'nin inşası için mücadele edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Desteği Önemli

T Türkmen komutan Fehim İsa, Suriye’de yaşanan zorlukların ardından meydana gelen önemli gelişmelere vurgu yaptı. İsa, “Devletimizin yanında olduğumuzu ve Suriye'nin geleceğini inşa etme konusunda kararlı olduğumuzu ifade ettik. Yeni Suriye’nin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacağız.” dedi.

Şam ve çevresindeki güvenlik sorunlarına dikkat çeken İsa, “Fırat'ın doğusunda bulunan bölgelerin stratejik önemi var. Terör unsurlarının elinde olan bölgelerde mücadelemiz devam ediyor.” şeklinde konuştu. Türkiye’ye ve Türk halkına teşekkür ederek, “Türkiye'nin, Suriye halkına verdiği destek bizim için çok kıymetlidir.” dedi.