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Suriye Türkmenleri İstişare Toplantısında Önemli Talepler: Mülk Hakları ve Temsil

Suriye Türkmenleri, mülk haklarının korunmasını ve hukuki girişimlerin başlatılmasını talep etti. Eğitim ve temsil çağrıları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 16:54
Suriye Türkmenleri İstişare Toplantısında Önemli Talepler: Mülk Hakları ve Temsil

Suriye Türkmenleri İstişare Toplantısında Temel Talepler

Çobanbey beldesinde düzenlenen istişare toplantısında, Suriye Türkmen Meclisi (STM) tarafından Türkmenlerin yeni döneme ilişkin talep ve beklentileri gündeme alındı. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı toplantıda mülk hakları, eğitim ve temsil konuları ele alındı.

Mülk Haklarının Korunması İstendi

Bildiride, "Türkmenlerin mülk hakları korunmalı, savaş döneminde el konulan toprak ve mülklerin iadesi için hukuki girişimler başlatılmalıdır" ifadesine yer verildi. Bu konuda somut adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Eğitim ve Dil Hakları

Savaşın ardından Türkmen kimliğinin anayasal güvence altına alınarak Suriye'nin geleceğinde resmi bir statüye kavuşturulması talep edildi. Ayrıca, "Eğitim, kültür ve dil haklarımız korunmalı, Suriye'de Türkçe eğitimin yaygınlaşması sağlanmalıdır" denildi.

Adil Temsil ve Ekonomik Destek

Tüm sivil ve askeri kurumlar ile yönetim mekanizmalarında Türkmenlerin adil bir şekilde temsil edilmesi çağrısında bulunuldu. Anayasa hazırlık komisyonlarına Türkmen temsilcilerin dahil edilmesi de talep edildi. Ekonomik alanda ise Türkmen girişimcilerin desteklenmesi gerektiği belirtildi.

Güvenli ve Yeniden İnşa Edilen Yaşam Alanları

Bildiride aynı zamanda, mayınlı arazilerin temizlenmesi ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması gerektiği vurgulanarak, Türkmen yerleşim bölgelerinin yeniden inşası ve altyapı çalışmalarının hızlandırılması ihtiyacı dile getirildi.

Toplantının katılımcıları, Türkmen halkının geleceğini korumak için tüm platformlarda üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde bulunan Suriye Türkmen Meclisi (STM) Genel...

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde bulunan Suriye Türkmen Meclisi (STM) Genel Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısında, Türkmenlerin yeni döneme ilişkin talep ve beklentileri ele alındı. Toplantının ardından basın bildirisi yayımlandı.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde bulunan Suriye Türkmen Meclisi (STM) Genel...

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde bulunan Suriye Türkmen Meclisi (STM) Genel Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısında, Türkmenlerin yeni döneme ilişkin talep ve beklentileri ele alındı. Toplantının ardından basın bildirisi yayımlandı.

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