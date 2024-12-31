Suriye Ulaştırma Bakanı Şerim: Yaptırımlar Devrik Rejimin Kurbanlarına Uygulanıyor

Suriye'de yeni yönetimin Ulaştırma Bakanı Behaeddin Şerim, ulaştırma ve denizcilik sektörüne yönelik yaptırımların analiz edildiğini ifade ederek, "Yaptırımlar devrik rejimin kurbanlarına uygulanıyor. Bu engellemeleri tespit edip Dışişleri Bakanlığına raporluyoruz," dedi.

Şerim, nakliye sektörü üzerindeki yaptırımlar ve bu alandaki zorlukların aşılması amacıyla Tartus ilinde gemi ve deniz şirketi sahipleriyle bir araya geldi.

Altyapı Tahribatı ve Hedefler

Şerim, devrik Beşşar Esed rejiminde uygulanan yaptırımlar ve yaklaşık 14 yıl süren savaşın sonucunda Suriye’nin altyapısının büyük ölçüde yok edildiğine dikkat çekti. "Bu toplantı mevcut engellemeleri tespit etmek ve onları kaldırmak için yapılıyor. Gelişmiş ülkelerdeki ulaşım seviyesini hedefliyoruz. Aşamalı olarak ilerleyeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Yaptırımların Olumsuz Etkisi

Lazkiye sularında demir atacak herhangi bir gemiye uygulanacak yaptırımların, Suriye halkını ve ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini belirten Şerim, "Yaptırımlarla maliyet artacak, denizcilik sektöründe çalışanların diplomalarının geçerliliği olmayacak, çalışma fırsatları azalacak," diye konuştu. Şerim, ayrıca mevcut yaptırımların devrik rejimin kurbanlarına uygulandığını vurguladı.

Türkiye ile İşbirliği Yolları

Denizcilik Yönetim Müdürü Abdülcevad Keyyali, Suriye'de başarılı iş insanlarının mevcut olmasına rağmen denizciliğin 2011 öncesinde dahi gelişmediğini kaydetti. Ekonomik baskı ve yaptırımlar nedeniyle birçok iş insanının göç etmek zorunda kaldığını belirten Keyyali, "Suriyeli gemi sahipleri ticaret yaparken başka ülkelerin bayraklarını kullanıyor. Bu nedenle Suriye devleti ve halkı zarar görüyor,” dedi.

Keyyali, yaptırımların kalkması halinde sektörün durumunun iyileşeceğini ve çalışma fırsatlarının artacağını ifade etti. Ayrıca, "Yakın zamanda Türkiye ile işbirliği konusunda çalışmaya başlayacağız. Türkiye'nin denizcilik alanındaki tecrübesinden faydalanmak ve ilişkilerimizi derinleştirmek istiyoruz," dedi.

Keyyali, Suriye ile Türkiye ve Lübnan arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar olacağını ve ambargo konusunda da adımlar atılacağını açıkladı. "Esed rejimi artık yok. Uygulanan ambargolar Suriye'de ve çevresindeki Suriye vatandaşlarını etkiliyor. Ambargo sürdüğü müddetçe ekonomik hayat iyileşmeyecek," şeklinde konuştu.

Suriye'de yeni yönetimin Ulaştırma Bakanı Behaeddin Şerim, ulaştırma ve denizcilik sektörüne uygulanan yaptırımların incelendiğini belirterek "Yaptırımlar devrik rejimin kurbanlarına uygulanıyor. Bu engellemeleri tespit edip Dışişleri Bakanlığına raporluyoruz." dedi. Şerim, nakliye alanında uygulanan yaptırımlar, Bakanlık ile özel sektör arasındaki zorluklar ve engellemelerin kaldırılmasına ilişkin görüşme yapmak üzere Tartus ilinde gemi ve deniz şirketi sahipleriyle bir araya geldi.

Suriye'de yeni yönetimin Ulaştırma Bakanı Behaeddin Şerim, ulaştırma ve denizcilik sektörüne uygulanan yaptırımların incelendiğini belirterek "Yaptırımlar devrik rejimin kurbanlarına uygulanıyor. Bu engellemeleri tespit edip Dışişleri Bakanlığına raporluyoruz." dedi. Şerim, nakliye alanında uygulanan yaptırımlar, Bakanlık ile özel sektör arasındaki zorluklar ve engellemelerin kaldırılmasına ilişkin görüşme yapmak üzere Tartus ilinde gemi ve deniz şirketi sahipleriyle bir araya geldi.