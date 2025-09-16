Suriye, Ürdün ve ABD Destekli Süveyda Yol Haritasını Açıkladı: İnsani Yardım ve Güvenlik Adımları

Suriye, Ürdün ve ABD Destekli Süveyda Yol Haritası Açıklandı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, hükümetin Ürdün ve ABD'nin desteğiyle Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve uluslararası ortaklarla birlikte Süveyda'ya insani ve tıbbi yardımların ulaştırılmasına devam edeceğini duyurdu. Bakanlık, ilde üzerinde uzlaşılan yol haritasına ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı.

İnsani Yardım ve Temel Hizmetler

Açıklamada, BM kuruluşları ve uluslararası ortaklarla işbirliğinin süreceği ve Süveyda'ya insani ile tıbbi yardımların düzenli olarak gönderilmeye devam edileceği belirtildi. Ayrıca ilde temel hizmetlerin yeniden tesis edilmesi için çalışmaların sürdürüleceği ve bu süreçte gerekli mali desteğin uluslararası bağışçılar tarafından sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Güvenlik Düzenlemeleri

Güvenliğin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin Süveyda-Şam yolunda konuşlandırılacağı belirtildi. Açıklamada, sivil savaşçıların bölgeden çekileceği ve Amman Anlaşması çerçevesinde eğitimli polis kuvvetlerinin görev yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Adli Süreçler ve Hesap Verebilirlik

Suriye hükümetinin, olaylarla ilgili olarak Uluslararası Bağımsız Araştırma Komisyonu'nu davet edeceği ve sorumluların yargı önüne çıkarılacağı bildirildi. Sivillere ve mülklere yönelik ihlallerde bulunan kişiler hakkında yasal işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

Tutuklular, Kaçırılanlar ve Takas Süreci

Tutukluların ve kaçırılanların serbest bırakılması ile takas sürecinin hızlandırılmasına yönelik çalışmalarda Uluslararası Kızılhaç Komitesinin rolünün olduğu ve bu çalışmaların üç ülke tarafından destekleneceği vurgulandı.

Yeniden İnşa ve Yerel Uzlaşı

Açıklamada, zarar gören köylerin ve mülklerin yeniden inşası için planların açıklanacağı ve bu çabalara Ürdün ve ABD'nin katkı sunacağı ifade edildi. Ürdün'ün koordinasyonu ile Süveyda'daki yerel topluluklar ve Bedevi aşiret temsilcilerinin uzlaşma görüşmelerine davet edileceği kaydedildi.

Yönetim ve Toplumsal Uyum

Kısa ve orta vadede güvenlik ve idari düzenlemeler konusunda ortak adımlar atılacağı; yerel bir polis gücünün oluşturulacağı, sivil kurumların faaliyete geçirileceği ve tüm toplulukları kapsayan bir İl Meclisinin kurulmasının planlandığı ifade edildi. Ayrıca hükümetin birlik, çoğulculuk, eşitlik ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir ulusal anlatıyı güçlendirmek ve nefret söyleminin sona erdirilmesi için adımları hızlandırmak üzere çalışacağı belirtildi.