Suriye, Ürdün ve ABD Süveyda İçin Ortak Yol Haritasında Anlaştı

Görüşme ve sonuç

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, Süveyda için bir ortak yol haritasında anlaşıldığı duyuruldu.

Yol haritasının içeriği

Esad Hasan Şeybani, Süveyda ilinin herkesin kalbinde derin izler bırakan acı olaylara tanık olduğunu belirterek, hükümetin hakları güvence altına alan, adaleti destekleyen ve toplumsal barışı güçlendiren bir yol haritası belirlediğini söyledi.

Şeybani, yol haritasının Ürdün ve ABD'nin desteğiyle somut adımlara dayandığını, sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulacağını ve hesap vereceğini vurguladı.

Ayrıca insani ve tıbbi yardımların kesintisiz sürdürülmesi, zarar görenlere tazminat ödenmesi, köy ve kasabaların onarılması ve göç edenlerin geri dönüşünün kolaylaştırılması hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığına bağlı yerel güçlerin, Şam ile Süveyda arasındaki yolların korunması ve halkın güvenliğinin sağlanması için görevlendirileceği; Süveyda halkının tüm bileşenlerinin katılımıyla iç uzlaşma sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

Tarafların açıklamaları

Eymen es-Safedi, "Suriye'nin birliği, güvenliği ve istikrarı bölgenin güvenlik ve istikrarının temel direğidir." diyerek İsrail saldırılarını kınadıklarını ve durdurulmasını talep ettiklerini vurguladı. Safedi ayrıca, "Suriye’nin birliği ve istikrarı çerçevesinde, Süveyda olaylarını aşmak için Ürdün-Suriye-ABD üçlü bir plan üzerinde anlaşmaya vardık." dedi.

Tom Barrack da Süveyda konusunda Suriye ve Ürdün ile birlikte bir yol haritasına ulaştıklarını belirterek, "Suriye hükümeti, barışı garanti altına alan tarihi ve pratik adımlar attı." ifadesini kullandı.

Çatışmalar ve İsrail saldırıları

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı. Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı; ancak ateşkes kısa sürede bozuldu ve İsrail ordusu Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu. Aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Suriye, Ürdün ve ABD, dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda'da ortak yol haritasını belirledi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani (ortada), Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi (solda) ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack (sağda) başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya geldi.