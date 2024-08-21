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Suriye Uyruklulara Vatandaşlık Verilmesi İddiası Yalanlandı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2,5 milyon Suriye uyrukluya vatandaşlık verildiği iddialarını yalanladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 13:24
Suriye Uyruklulara Vatandaşlık Verilmesi İddiası Yalanlandı

Suriye Uyruklu 2,5 Milyon Kişiye Vatandaşlık Verildi İddiası Yalanlandı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bazı medya organlarında yer alan "Suriye uyruklu 2,5 milyon kişiye Türk vatandaşlığı verildiği" iddialarının doğru olmadığını duyurdu.

Açıklama Detayları

Genel Müdürlük, bir televizyon kanalında gündeme getirilen iddialara dair resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan ve Türk vatandaşlığını kazanan Suriye uyruklu kişi sayısının sadece 238 bin 768 olduğu belirtildi. Bu rakamın 134 bin 624'ü reşit, 104 bin 144'ü ise çocuklardan oluşmaktadır.

Yeni Kabine Döneminde Gerçekleşen Vatandaşlıklar

Ayrıca, yeni kabine döneminde 183 Suriye uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı, bunun 101'inin reşit, 82'sinin çocuk olduğu ifade edildi.

Dezenformasyon Uyarısı

Yapılan açıklamada, "Bahse konu programda iddia edildiği gibi ülkemizde 2,5 milyon Suriye uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı verildiği iddiası tamamen gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızın resmi verilerine göre bu tür yanlış bilgilerin paylaşılması, kamuoyunu yanıltmakta ve iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Bu nedenle bu tür dezenformasyon içerikli iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur." denildi.

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