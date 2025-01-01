Suriye ve Gazze'deki Gelişmeler Yakından İzleniyor

Dünya Diplomasi Gündemi

1 Ocak 2025 tarihinde, Anadolu Ajansı tarafından bildirilen önemli gelişmeler arasında Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesi sonrası ülkede oluşan yeni yönetimin incelemeleri bulunuyor. Şam ve Halep bölgelerinde yaşanan gelişmeler, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Diğer bir gündem maddesi olan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ise, Gazze ve Kudüs bölgelerinde yakından izleniyor. Bu olayların dünya diplomasi üzerindeki etkileri dikkatle takip ediliyor.

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