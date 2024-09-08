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Suriye ve Irak'ta 16 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ta 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 11:04
Suriye ve Irak'ta 16 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye ve Irak'ta Terörle Mücadele

Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamayla Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerinde toplam 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Özveriyle Sürdürülen Mücadele

Bakanlık, açıklamasında, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK/YPG'li teröristin yanı sıra, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde bir PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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