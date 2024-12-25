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Suriye ve Irak'ta 21 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 20, Irak'ın kuzeyinde 1 PKK teröristinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 12:03
Suriye ve Irak'ta 21 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 21 PKK/YPG teröristinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Operasyon Detayları

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde, saldırı hazırlığında bulunan 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini; Irak’ın kuzeyinde ise Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, "Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz. Operasyonlarımız, etkin ve kararlı şekilde sürecek," ifadesine yer verildi.

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