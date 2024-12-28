Suriye ve Irak'ta 5 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terörle Mücadele Kararlılığı

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristi belirleyerek etkisiz hale getirdiği vurgulandı.