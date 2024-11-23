Suriye ve Irak'ta 7 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB'den Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li teröristin ve Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyonlar Devam Ediyor

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonların hem karadan hem havadan büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Teröristlerin Kaçınılmaz Sonu

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, her nerede olurlarsa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar." ifadelerine yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.