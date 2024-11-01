Suriye ve Irak'ta PKK'ya Darbe: 15 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye ve Irak'ta Terörle Mücadele

Suriye ve Irak'ın kuzey kesimlerinde gerçekleştirilen operasyonda toplamda 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bu önemli gelişme, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Operasyon Detayları

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu sahasında tespit edilen 4 PKK'lı terörist de imha edildi.

Mücadele Sürdürüyor

Açıklamada, bölgedeki mücadelenin, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz bir şekilde devam edeceği vurgulandı.