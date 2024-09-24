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Suriye ve Irak'ta PKK/YPG'li Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ta 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:38
Suriye ve Irak'ta PKK/YPG'li Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

Suriye ve Irak'ta Terörle Mücadele Devam Ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonları

Bakanlık, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin ve Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bu operasyonların, ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Mehmetçik'i Destekleyin! Açıklamada, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam edecek" ifadeleri, Türk askerinin iradesini ve azmini temsil ediyor.

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