Suriye ve Irak'ta Terörist Operasyonu: 13 PKK/YPG Üyesi Etkisiz Hale Getirildi

Suriye ve Irak'ta Terörle Mücadele
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 13 PKK/YPG üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Açıklamalar ve Detaylar
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG'li teröristin yanı sıra, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.