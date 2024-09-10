Suriye ve Irak'ta Terörist Operasyonu: 13 PKK/YPG Üyesi Etkisiz Hale Getirildi

Suriye ve Irak'ta Terörle Mücadele

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 13 PKK/YPG üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamalar ve Detaylar

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG'li teröristin yanı sıra, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin Rolü

, terörle mücadelede kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor.