Suriye ve Lübnan Arasında Sınırda Ateşkes Anlaşması İmzalandı

Suriye ve Lübnan Arasında Ateşkes Anlaşması

Suriye ve Lübnan, sınır bölgesinde ateşkes sağlanmasına yönelik önemli bir anlaşma imzaladı. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı Basın Ofisi'ne dayandırdığı habere göre, bu anlaşma ile birlikte iki ülke arasında askeri koordinasyon ve işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

Hizbullah Olayları ve Suriye Ordusu

SANA, 16 Mart tarihinde Savunma Bakanlığı Medya Ofisi'ne dayandırdığı bilgilerde, Hizbullah mensuplarının, Suriye ordusuna ait 3 askeri pusuya düşürüp daha sonra Lübnan'a kaçırdığını bildirdi. Ayrıca, bu olaylar sonucunda Hizbullah tarafından kaçırılan 3 Suriyeli askerin infaz edildiği de yapılan açıklamalarda yer aldı.

Hizbullah, sınır hattında meydana gelen olaylarla hiçbir alakalarının olmadığını belirtti. Öte yandan, Suriyeli askerlerin öldürülmesinin ardından, Lübnan'ın doğusundaki sınır hattında karşılıklı top ve roket atışları gerçekleştirilmişti.