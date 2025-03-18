Suriye ve Lübnan Arasında Sınırda Ateşkes Anlaşması Sağlandı

Suriye ve Lübnan Arasında Ateşkes Anlaşması

Suriye ve Lübnan, sınır bölgelerinde ateşkes sağlanmasına yönelik önemli bir anlaşma imzaladı. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı Basın Ofisi'nden elde edilen bilgilere göre, bu anlaşma ile iki ülke arasındaki askeri koordinasyon ve işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

Lübnan Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Michel Menassa'nın Suriyeli mevkidaşı Murhef Ebu Kasra ile telefonda görüştüğü belirtildi. Bu görüşmede iki ülke arasındaki sınır bölgelerinde meydana gelen olaylar detaylı bir şekilde ele alındı.

Açıklamada, "Taraflar arasında ateşkes konusunda mutabakat sağlandı. İki ülke arasındaki sınırda durumun kötüye gitmemesi ve masum sivillerin kayıp vermemesi için Lübnan ve Suriye orduları istihbarat birimleri arasında iletişimin sürdürülmesi konusunda da anlaşma sağlandı" ifadesi yer aldı.

Gelişmeler ve İddialar

SANA'nın 16 Mart tarihli haberinde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusuna ait 3 askeri pusuya düşürdükten sonra Lübnan'a kaçırdığı belirtilmişti. Bu haber, Hizbullah'ın Lübnan'a kaçırdığı 3 Suriyeli askeri infaz ettiği iddialarını da içeriyordu. Hizbullah, bu olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığını savunarak karşılık verdi.

Dahası, Suriye ordusunun sınır hattında 3 askerinin öldürülmesinin ardından, Lübnan'ın doğusundaki sınır hattında karşılıklı top ve roket atışlarının gerçekleştiği bildirildi. Bu durum, bölgedeki gerilimi artırdı.