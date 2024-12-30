Suriye ve Ukrayna Arasındaki İşbirliği İlişkileri Gelişiyor

Suriye ve Ukrayna İşbirliği Duyurusu

Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, yeni dönemde Ukrayna ile çeşitli alanlarda işbirliği yapacaklarını açıkladı. Bu açıklama, başkent Şam'da Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile gerçekleştirilen görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında yapıldı.

İlişkilerin Yeniden İnşası

Şeybani, toplantıda yaptığı konuşmada, "Yeni Suriye'de Sayın Bakan Sybiha'ya hoş geldiniz diyorum. Suriye bugün tüm Arap ve yabancı heyetleri memnuniyetle karşılıyor. Suriye yeni tarih yazıyor, yeni ilişkiler kuruyor. Eski rejim döneminden kalma bir kopukluk sayfasını kapatıyor." ifadelerini kullandı.

Aynı Acıyı Paylaşıyoruz

Suriye ve Ukrayna halklarının benzer deneyimlere ve acılara sahip olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı, "Ukrayna ile siyasi, ekonomi ve toplumsal alanlarda işbirliğimiz olacak. Ayrıca bilimsel alanda da yeniden ilişkilerimizi geliştireceğiz." şeklinde konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Şam'daki resmi temasları sırasında yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile de görüşmeler gerçekleştirdi.