Suriye Yeni Lideri Şara'dan Kritik Açıklamalar: PKK/YPG'ye İzin Verilmeyecek!

Suriye'nin Yeni Lideri Açıklamalarda Bulundu

Suriye'nin yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara, ülkesinin 'PKK/YPG'nin saldırı üssü olmasına izin vermeyeceğini' belirtti. Şara, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonuna verdiği mülakatta, Suriye'deki gelişmelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Suriyelilerin Kendi Kendini Kurtardığına Dikkat Çekti

Ahmed Şara, yeni yönetimle birlikte geçiş sürecinin sorunsuz olmasına özen gösterdiklerini ifade ederek, 'Suriyelilerin kendi kendilerini kurtardığını' vurguladı. Yeni yönetimdeki tek tip atamaların uyum sağlamak için gerekli olduğunu aktaran Şara, bütün suçluların cezalandırılacağını belirtti.

Heyet Tahrir Şam'ın Geleceği

Şara, Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) dair de önemli açıklamalar yaptı ve grubun kesinlikle feshedileceğini, bunun Ulusal Diyalog Konferansı'nda ilan edileceğini duyurdu. Yeni yönetimin Suriye'yi 'bir devlet mantığıyla yöneteceğini' ve ülkenin kimseye rahatsızlık kaynağı olmayacağını vurguladı.

Kürtlerin Suriye'nin Ayrılmaz Bir Parçası Olduğunu Vurguladı

Şara, Suriye'nin PKK/YPG'nin bir üssü olmasına izin verilmeyeceğini tekrarlayarak, Kürtlerin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ülkenin bölünmeyeceğini ifade etti. Ayrıca, PKK/YPG ile temaslara değinerek 'Suriye'nin kuzeydoğusundaki krizi çözmek için müzakereler yürütüyoruz' ifadesini kullandı.

Seçimlere dair Bilgiler Verdi

Şara, Suriye'nin kurtuluşunun bölgede '50 yıl boyunca istikrarı sağlayacağını' belirtti ve yeni bir anayasanın yazılmasının yaklaşık 3 yıl süreceğini aktardı. Seçimlerin ise 4 yıl sonra düzenlenebileceğini söyledi.

Hukuk ve Kamuoyuna İletişim

Hukukun yeniden inşa aşamasında olduklarını dile getiren Şara, protestolar hakkında 'her vatandaşın görüşünü ifade etmesinin meşru bir hak olduğu ancak kurumlara zarar verilmemesi gerektiğini' belirtti.

Uluslararası İlişkiler Üzerine Değerlendirmeler

Şara, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, İran'ın bölgedeki müdahalelerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini umduğunu söyledi. Rusya'nın Suriye ile ilişkilerine dair olumlu değerlendirmelerde bulunan Şara, 'Rusya'nın Suriye ile ilişkisine yakışır şekilde ülkeden ayrılmasını istediğini' de sözlerine ekledi.