Suriye Yeni Yönetimi Lideri Şara: 'Ülkemizi Sadakatle Yeniden İnşa Etmeliyiz'

Yeni Suriye yönetiminin lideri Ahmed Şara, 61 yıllık Baas rejiminin ardından ülkeyi sadakatle inşa etmenin gerekliliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:30
Suriye Yeni Yönetimi Lideri Şara: 'Ülkemizi Sadakatle Yeniden İnşa Etmeliyiz'

Suriye Yeni Yönetiminden Önemli Mesajlar

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin yeniden inşa edilmesinin önemine vurgu yaptı. Şara, 6 Ocak’ta İstanbul’da vefat eden Suriyeli alim Sariye er-Rifai’nin taziyesine katıldı.

Taziyede konuşan Şara, Sariye’nin Şam’ın sembol isimlerinden biri olduğunu belirterek, kendisine Allah’tan rahmet diledi. Şara, “Şam 60 yıldır büyük bir zulme maruz kaldı. Aileler bölünüp parçalandı, halkı başka ülkelere göçmek zorunda kaldı.” dedi.

Esed rejimi askerlerinin yerleşim yerlerini varil bombalarıyla vurduğunu hatırlatan Şara, “Bugün Şam hak ettiği yere geri dönmüştür, bu zalimden kurtulmuş, Allah’a şükürler olsun o zalim gitmiş. Şam’ın bereketi kalmıştır. Alimlerimiz 13 yılı aşkın bir hicretten sonra ülkelerine geri dönebilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Tarihi Bir Süreç

Şara, Şam halkı için tarihi bir süreçten geçildiğine ve bugün bir yol ayrımında olunduğuna işaret etti. “Devletimizi büyük bir sadakat ve muhabbetle inşa etmeliyiz. Çünkü Şam İslam'nın göz bebeğiydi, Arap ve İslam ülkeleri için bir merkezdi.” diyerek sözlerine devam etti.

Ülkenin ciddiyetle yeniden inşa edilmesinin önemine dikkat çeken Şara, “Allah’a şükürler olsun ki insanlar birbirlerine geri döndü ve insanlar evlerine geri döndü. Bu, Allah’a şükretmemizi gerektiren bir lütuftur. Bu ülkeyi yeniden inşa etmek için çok ve ciddiyetle çalışalım.” dedi.

Sariye er-Rifai, 1948 yılında Şam’da doğmuş, 1966 yılında Mısır’daki Ezher Üniversitesi’ne girmiştir. 2012 yılında Suriye’den ayrılarak İstanbul’a yerleşen Sariye er-Rifai, 6 Ocak’ta hayata gözlerini yummuştur.

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