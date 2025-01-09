Suriye Yönetimi, ABD'den Yaptırımların Kaldırılmasını Talep Etti

Suriye'nin Dışişleri Bakanlığı, ABD'den ülkeye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 01:02
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 01:02
Suriye Yönetimi, ABD'den Yaptırımların Kaldırılmasını Talep Etti

Suriye'den ABD'ye Yaptırım Çağrısı

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki istikrar ve refahın sağlanabilmesi için ABD'den ülkeye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep etti.

Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından yayımlanan açıklamada, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının Esed rejiminin devrilmesi ile geçerliliğini yitirdiği ve bu durumun Suriye halkını olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Yönetim, Suriye'de istikrarın sağlanabilmesi için söz konusu yaptırımların tamamen kaldırılması çağrısı yaptı. Ayrıca, ABD'nin ülkeye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla bazı enerji ile havale hareketlerine izin veren 6 ay süreli muafiyet sağlamasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak için bazı işlemlere yönelik 6 ay süreli muafiyet sağlandığını bildirmişti. Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yayımladığı lisans ile Suriye'deki yönetim kurumlarıyla yapılan işlemlerin yanı sıra enerjinin satışı, tedariki, depolanması ya da bağışlanmasına yönelik faaliyetler ile Suriye Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler 7 Temmuz'a kadar serbest bırakılmıştı.

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