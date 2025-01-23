Suriye Yönetimi Rakka'da PKK/YPG'nin İki Petrol Sahasını Ele Geçirdi

Suriye'de yeni yönetime bağlı Askeri Operasyonlar İdaresi, Rakka'nın güneyinde ilerleyerek terör örgütü PKK/YPG işgalindeki iki petrol sahasının kontrolünü ele geçirdi.
AA'nın saha kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Askeri Operasyonlar İdaresi'ne bağlı güçler, Rakka'nın güneyinde daha önce Baas rejimi güçlerinin çekilerek terör örgütü PKK/YPG'ye devrettiği Rasafa ilçesine girdi.
İdareye bağlı güçler, Fırat'ın batısında bulunan Zemle ve Ebu el-Tabat petrol sahalarını kontrol altına aldı. Güvenlik güçlerinin ilerlemesi sırasında teröristler, direniş göstermeden bölgeden ayrıldılar.
8 Aralık 2024'te çöken Baas rejimi güçleri, çekilirken bazı bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'ye devretmişti.