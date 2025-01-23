DOLAR
35,64 0,02%
EURO
37,14 0%
ALTIN
3.143,98 0,43%
BITCOIN
3.673.017,18 1,25%

Suriye Yönetimi Rakka'da PKK/YPG'nin İki Petrol Sahasını Ele Geçirdi

Suriye yönetimi, Rakka'nın güneyinde PKK/YPG işgalindeki 2 petrol sahasını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:39
Suriye Yönetimi Rakka'da PKK/YPG'nin İki Petrol Sahasını Ele Geçirdi

Suriye'de yeni yönetime bağlı Askeri Operasyonlar İdaresi, Rakka'nın güneyinde ilerleyerek terör örgütü PKK/YPG işgalindeki iki petrol sahasının kontrolünü ele geçirdi.

AA'nın saha kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Askeri Operasyonlar İdaresi'ne bağlı güçler, Rakka'nın güneyinde daha önce Baas rejimi güçlerinin çekilerek terör örgütü PKK/YPG'ye devrettiği Rasafa ilçesine girdi.

İdareye bağlı güçler, Fırat'ın batısında bulunan Zemle ve Ebu el-Tabat petrol sahalarını kontrol altına aldı. Güvenlik güçlerinin ilerlemesi sırasında teröristler, direniş göstermeden bölgeden ayrıldılar.

8 Aralık 2024'te çöken Baas rejimi güçleri, çekilirken bazı bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'ye devretmişti.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emlakçılar: Mesleğimiz 'Kirli İş' Olarak Görülmemeli
2
Kartalkaya Yangınında İki Kahraman Genç Hayatını Kaybetti
3
Rusya, Trump Yönetimini Biden'ın Ukrayna Hatalarını Düzeltmeye Çağırdı
4
Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, Sırp Cumhuriyeti'ndeki Tarih Kitaplarını Yasakladı
5
Bolu'daki Otel Yangınında Güngör Ailesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Muğla'da Eşine Şiddet Uygulayan Koca Tutuklandı: Kadının Hayati Tehlikesi Var
7
Amasya'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları