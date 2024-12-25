Suriye Yönetiminden İran'a Uyarı: Saygı Gösterin

Suriye Geçici Hükmeti'nden Sert Uyarı

Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, İran'a yönelik yaptığı açıklamada, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı" ifadesini kullandı.