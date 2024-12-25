Suriye Yönetiminden İran'a Uyarı: Saygı Gösterin

Suriye Geçici Hükmeti'nden Sert Uyarı
Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, İran'a yönelik yaptığı açıklamada, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı" ifadesini kullandı.
Şeybani, X platformundaki paylaşımında, İran'ın Suriye halkının iradesine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. "İran'ı, Suriye'de kaos yaymaktan kaçınmaları yönünde uyarıyor ve son açıklamaların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz" Söz konusu açıklamalar, Suriye'nin iç dinamikleri üzerinde dış müdahalelerin yarattığı etkiye işaret ediyor ve uluslararası ilişkilerdeki gerginliği artırıcı bir rol oynuyor.
Söz konusu açıklamalar, Suriye'nin iç dinamikleri üzerinde dış müdahalelerin yarattığı etkiye işaret ediyor ve uluslararası ilişkilerdeki gerginliği artırıcı bir rol oynuyor.