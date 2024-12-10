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Suriye Zindanlarında 33 Yıl: Lübnanlı Süheyl Hamevi'nin Şaşırtıcı Hikayesi

33 yıl boyunca Suriye zindanlarında tutsak kalan Lübnanlı Süheyl Hamevi, yaşadığı işkence dolu günleri anlattı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:45
Suriye Zindanlarında 33 Yıl: Lübnanlı Süheyl Hamevi'nin Şaşırtıcı Hikayesi

Suriye'de işkence merkezine dönüşen Sednaya Cezaevi ve diğer hapishanelerde geçirdiği 33 yılın ardından ülkesine dönen Lübnanlı Süheyl Hamevi, yaşadığı travmaları anlattı. Hamevi, Suriye'deki rejimi deviren güçlerin kontrolü sağlamasıyla özgürlüğüne kavuştu.

Beşşar Esed rejiminin kurbanlarından biri olan Hamevi, Suriye istihbaratı tarafından 1991 yılında Lübnan topraklarında alıkonuldu. 1976'dan 2005'e kadar Lübnan'ı işgal eden Suriye rejim güçlerine karşı çıkanlardan biri olarak, birçok suçlamayla karşılaştı. “Vatanıma, aileme döneceğime dair hiç umudum kalmamıştı” diyerek duygularını ifade etti.

İlk 15 yılını tek kişilik hücrelerde geçiren Hamevi, daha sonra Sednaya'da diğer tutuklularla birlikte kaldı. İşkence dolu günleri geride bıraktıklarını belirten Hamevi, “Her gün işkence çektim. Yaşadığım her an bir zindandı” dedi.

Hamevi, cezaevi döneminde umutsuzluk içinde yaşarken, dış dünyada bazı olayların meydana geldiğini ancak cezaevinden çıkmayı beklemediğini dile getirdi. İşkencelerin yanı sıra, aile ve akrabalarıyla görüşme yasağı da yaşadı.

Serbest bırakılmasının ardından Lübnan'a dönüş sürecini anlatan Hamevi, “Silah sesleri duydum ve bir anda dışarı çıktım. 15 kilometre boyunca yürüdüm” ifadelerini kullandı. Resmi ajanslar, Hamevi'nin Esed rejiminin düşmesinin ardından memleketine dönen ilk Lübnanlı olduğunu bildirdi.

Suriye Cezaevlerindeki Lübnanlı Tutuklular Derneği, Suriye hapishanelerinde kaybolmuş Lübnanlı sayısının 622 olduğunu aktarıyor. Hamevi, 33 yıllık esaret sonrasında topladığı yaşama sevincini vatanında hissetmeye başladı.

Suriye, 29 yıl boyunca Lübnan'ı işgal etti ve bu süre içerisinde, askeri varlığa karşı çıkan birçok Lübnanlıyı hapse attı. 2011'de başlayan iç savaş sonrası, bu kişilerin bazıları serbest bırakılmaya başlandı.

Uluslararası raporlara göre, Sednaya Cezaevi Esed rejiminin işkence merkezi haline gelmiş olup, çok sayıda insanın burada sistematik işkenceye maruz kaldığı belirtildi. İnsan hakları kuruluşları, burada yaşananların insanlığa karşı suçlar olduğunu vurguluyor.

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