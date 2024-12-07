Suriye Zindanlarından 40 Yıl Sonra Kurtulan Ali Hasan Ali'ye Ailesi Kavuşmayı Bekliyor

Lübnanlı Ali Hasan Ali'nin, yaklaşık 40 yıl süren tutukluluğunun ardından serbest kalması, ailesinde büyük bir sevinç yarattı. Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların hapishanelerinin kapılarını açmasıyla özgürlüğüne kavuşan Ali, ailesi ile yeniden bir araya gelmeyi bekliyor.

Ali'nin Kayıp Yılları ve Ailesinin Umutları

Ali Hasan Ali, 1980'lerde askere gitmek üzere yola çıktığında, Suriye rejimi tarafından kaçırılarak zindana gönderildi. Ailesi, 2005 yılına kadar onunla ilgili herhangi bir haber alamadı. Ali'nin hayatta olduğunu öğrenmeleri ise yalnızca Hama'da serbest bırakılan mahkumların görüntülerinin yayınlanması ile gerçekleşti.

Ağabey Ömer'in Duyguları ve Beklentileri

Kardeşi Ömer Hasan Ali, ekranlarda ağabeyini gördüğünde gözyaşlarına boğulduğunu belirtiyor. "Kendisiyle ilgili eski fotoğrafları karşılaştırdım ve heyecanla onun yanına gitmeyi umuyorum." diyen Ömer, 2004 yılında Kızılhaç'a yaptığı başvuruları hatırlatarak ailesinin yıllarca süren çaresizliğini dile getiriyor.

Aradan Geçen Yıllar ve Ailedeki Umut Kırıklığı

Ömer, ağabeyi alıkonulduğunda 6 yaşında olduğunu ve o zamandan beri abisini bulmak için her türlü yolu denediklerini ifade etti. Aile, 1987 yılında Şam'daki Mezzeh hapishanesinden gelen haberlerle umudu yeniden bulsa da birçok kez hüsrana uğradılar.

Ağabey Muhammed'in Çırpınışı

Ağabey Muhammed Hasan Ali, hapishanelerde yaptıkları araştırmalar neticesinde kardeşinin izini bulamadıklarını belirtiyor. "Suriye'deki hapishaneleri aradık, ama bizi hep oyaladılar. Artık umudumuz kalmadı." diyen Muhammed, serbest bırakılan mahkumların görüntüsünü gördüğünde kardeşini tanıdığını ekliyor.

Aile Suriye'deki Durumdan Endişeli

Aile, Suriye'de devam eden çatışmalar nedeniyle Ali’yi almak için Suriye’ye gidemiyor. Muhammed, Türkiye'nin kardeşlerine yardım etmesini istediklerini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan'ın yanında olduğunu biliyoruz. Biz de Türkiye'den destek bekliyoruz." dedi.

Hiç Tanışmamış Bir Kuzenin Gözyaşları

Ömer'in kızı Hüda Ömer Ali, amcasını ekranda gördüğünde gözyaşlarını tutamadı. Ailesinin ona sürekli amcasından bahsettiğini, bu yüzden onu tanıdığını dile getirdi.

Başka Lübnanlı Mahkumlar da Bulunabilir

Lübnan'da Kaçırılanlar ve Kayıp Aileleri Komitesi konuya ilişkin açıklama yaparak, Hama hapishanesinden salıverilenlerin kimliklerini henüz tespit edemediklerini belirtti. Ancak Ali'nin bu listede yer aldığına dair umutları devam ediyor.

Suriye'nin Geçmişteki Tutumları

Lübnan, 1975 yılında iç savaşa sürüklenirken Suriye rejimi, 1976-2005 yılları arasında birçok Lübnanlıyı tutuklayarak hapishanelere gönderdi. Bu süreçte kayıt dışı kalan bireylerden bazılarının, son gelişmelerle birlikte serbest kalmış olabileceği düşünülüyor.