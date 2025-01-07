Suriyeli Alim Sariya El Rifai İçin Fatih Camisi'nde Cenaze Töreni

Suriyeli alim Sariya El Rifai için, Fatih Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından, cenazesi Suriye'nin başkenti Şam'a gönderildi.

2012 yılında Esed rejiminin baskılarından kaçarak İstanbul'a yerleşen 77 yaşındaki El Rifai, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yalnızca bir gün önce vefat etti.

Cenaze namazı, öğle vakti Fatih Camisi'nde kılındı. Törene, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü gibi birçok kişi katıldı.