Suriyeli Çocuklar Türkiye'den İlk Kez Vatanlarına Dönüyor

Türkiye'deki Suriyeli Çocuklar Vatanlarına Adım Atıyor

Son yılların en önemli gelişmelerinden biri olan Suriyeli çocukların Türkiye'den vatanlarına dönüşü, heyecan verici bir anı olarak kaydediliyor. Mahmod Hamido, 11 yıl önce Türkiye'ye sığınarak burada yeni bir hayat kuran Suriyelilerden biri olarak, çocuklarının Suriye'yi ilk kez görecek olmasının mutluluğunu yaşıyor.

Hamido Ailesinin Vatan Hasreti

Mahmod Hamido, Suriye'de iç savaşın başlamasıyla evlenip Türkiye'ye sığındıklarını belirterek, “Çocuklarım ilk defa Suriye'ye gidecek ve bunun için çok mutluyum çünkü Suriye'ye, kendi vatan toprağımıza dönüyoruz” dedi. Hamido, İstanbul ve Kayseri'de çeşitli işlerde çalıştıktan sonra, beş çocuğu ile ilk kez vatan topraklarına gitmenin heyecanını taşıyor.

Valid El Şeyhi'nin Vatan Özlemi

12 yıl önce Gaziantep'e gelen Valid El Şeyhi ise, “Çocuklarımız vatanlarını hiç görmedi, ilk defa gidecekler. Türkiye'yi unutmayacağız, bize kucak açtı ama artık dönüyoruz” şeklinde konuştu. El Şeyhi, Halep'te bulunan akrabalarını görmek için vatanına döndüğünü ve yeni bir yaşam kurma umudunu dile getirdi.

Her iki aile de, Türkiye'nin kendilerine sunduğu fırsatlar için müteşekkir olduğunu, ancak vatan topraklarının yerinin bir başka olmadığını belirtiyor. Çocuklarının Suriye'ye ayak basmasının ve yeni bir hayatın başlangıcının verdiği mutluluk, bu dönüşlerin simgesi haline geliyor.

Türkiye'de doğan ve ülkelerini hiç görmeyen Suriyeli çocuklar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ilk kez vatan topraklarına gitti. Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin Esed rejiminin çökmesiyle ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'na aileleriyle gelen çocuklar, İl Göç İdaresi bünyesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemlerini yaptırdıktan sonra ülkelerine geçiş yapıyor.

Türkiye'de doğan ve ülkelerini hiç görmeyen Suriyeli çocuklar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ilk kez vatan topraklarına gitti. Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin Esed rejiminin çökmesiyle ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'na aileleriyle gelen çocuklar, İl Göç İdaresi bünyesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemlerini yaptırdıktan sonra ülkelerine geçiş yapıyor.