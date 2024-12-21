Suriyeli Lider Şera, ABD Heyetiyle Görüşerek Yaptırımların Kaldırılmasını İstedi

Suriyeli lider Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani), ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf başkanlığındaki heyetle gerçekleştirdiği görüşmede, Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep etti. Görüşme, başkent Şam’da dün yapıldı.

Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Şera ve ABD heyetinin buluşmasına dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Leaf başkanlığındaki heyetin ziyaretinden duyulan memnuniyet ifade edildi. Şera, muhataplarına Suriye’nin her düzeyde toparlanması ve yeniden canlanması için destek çağrısında bulundu.

Şera, Suriye halkının tüm bölgesel taraflara eşit mesafede durduğunu vurguladı ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtti. Halkın, savaş ve çatışmaların yarattığı yıkımdan kurtulma fırsatı bulmasının önemini ifade eden Şera, Beşşar Esed rejiminden kurtulmanın Suriye’nin geleceği için kritik bir adım olduğunu dile getirdi.

Halkın savaş suçlularının ve eski rejimin sembollerinin adalet önüne çıkarılması gerekliliğini de vurgulayan Şera, Suriye’nin yeni döneminde uygulanacak kurumsallaşma ve kalkınma programının önemli olduğunu belirtti.

ABD Heyeti: "Suriye’nin Özgürlüğü Tarihi Bir Başarıdır"

ABD heyeti, Suriye’nin özgürlüğüne kavuşması ve Esed rejiminden kurtulması nedeniyle tebriklerini sundu. Suriye halkına ve yeni yönetimine desteklerini yineleyen heyet, Suriye’nin karşılaştığı zorluklar karşısında yanlarında olacaklarını belirtti.

Heyet, özellikle Suriye’nin kuzeydoğusundaki meseleler gibi konularda istikrarı güçlendirmeye yönelik atılan adımlara destek verdiklerini kaydetti. Bunun yanında, ABD vatandaşı Travis Timmerman başta olmak üzere tutukluların serbest bırakılması çabalarını takdir eden heyet, Suriye’de kaybolan gazeteci Austin Tice için sürdürülen arama çalışmalarını da memnuniyetle karşıladı.

Her iki taraf, yaşanan gelişmeleri Suriye halkı için "tarihi bir zafer" olarak tanımladı. Suriye’de 8 Aralık’ta Baas rejiminin sona ermesinin ardından, bu durum ABD heyetinin Şam’a gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu.