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Suriyeli Muhammed'in Duygusal Veda Töreni Arkadaşlarını Ağlattı

Sınıf arkadaşları, Suriye'ye dönen 10 yaşındaki Muhammed Eyman'ı duygusal bir törenle uğurladı. Sosyal medyada viral olan görüntüler dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:43
Suriyeli Muhammed'in Duygusal Veda Töreni Arkadaşlarını Ağlattı

Sınıfına Veda Etti: Muhammed Eyman'ın Duygusal Anları

Başakşehir Ahmet Kabaklı İlkokulu'nda düzenlenen uğurlama töreninde, 10 yaşındaki Muhammed Eyman Hatoum, öğretmeni Nalan Oktay tarafından duygu dolu bir şekilde sınıf arkadaşlarına veda etti. Suriye'deki gelişmeler nedeniyle ailesiyle birlikte ülkesine dönme kararı alan Muhammed'in vedası sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Vedalaşma Anında Duygusal Anlar

Öğrencilerin sınıf tahtası önünde karşılıklı dizilerek oluşturduğu koridora, Muhammed Eyman geçerken duygusal anlar yaşandı. Bazı öğrenciler, arkadaşlarının veda anında sarılarak ağladıkları görüldü. Öğretmen Nalan Oktay, vedalaşma anını cep telefonuyla kaydetti ve daha sonra videoyu sosyal medyada paylaştı.

Öğretmenin Duyguları

Öğretmen Oktay, Muhammed’in Gaziantep'ten depremzede olarak sınıfa geldiğini ifade ederek, “Aslında spontane gelişen bir videoydu. Hem buradaki öğrencilerime hem de Muhammed'e güzel değerler kazandırmak adına bu anı ölümsüzleştirmek istedim.” dedi.

Ailelerin Mutluluğu

Oktay, ailelerin videoyu izledikten sonra çok mutlu olduklarını belirtti. “Amacımıza ulaştık, misafirperverliğimizi gösterdik. Allah, onları vatanlarında mutlu etsin.” diyerek, bu süreçteki duygu dolu anlarını paylaştı.

Arkadaşlar Muhammed’i Özlüyor

Sınıf arkadaşları, onu çok özleyeceklerini söyleyerek, gelecekte belki tekrar bir araya gelebileceklerini umuyorlar. Zeynep Çalı, “Memleketine kavuştuğu için mutluyum ama onu çok özleyeceğim.” derken, Ali Kerem Şahin de, “Eve gidince ona konuştum. Mutluydu ama yüzünde bir korku vardı.” şeklinde duygularını ifade etti.

Bütün Sınıf Kaleci Muhammed’i Unutamayacak

Eren Akyünci ise, “Maçlarımız onsuz adaletli olmayacak. Muhammed futbolcu olmak ve Galatasaray'da oynamak istiyordu.” diyerek, onun spor alanındaki yeteneklerine vurgu yaptı. Arkadaşları, Muhammed’in kalecilik becerilerini ve futbol tutkusunu her zaman hatırlayacaklarını dile getiriyor.

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