Suriyeli Rezak Ailesi, Adıyaman'dan Ülkelerine Dönüş Yolu Açtı

Suriyeli Rezak Ailesi, Ülkelerine Dönüyor

Ülkelerindeki iç savaş sonrası Türkiye'ye sığınan Suriyeli Rezak ailesi, Adıyaman'da 11 yıl süren yaşamlarının ardından, Suriye'ye dönme kararı aldı. Aile, Mara Mahallesi'ndeki evlerinde eşyalarını toplarken, komşuları onlara yardım etti ve vedalaşma anları duygusal bir hal aldı.

Mutlu Bir Dönüş

Rezak ailesinin reisi Munif Hacı Rezak, ülkelerine dönmenin mutluluğunu gazetecilere aktardı. 11 yıl boyunca Türkiye'de yaşamadıklarını belirten Rezak, “Şimdi Esed gitti, ben 11 yıldır Türkiye'deyim. Annem, babam, kardeşlerim orada kaldı, onları çok özledim” ifadelerini kullandı. Esed'in zulmünden kaçmak zorunda kaldığını vurgulayan Rezak, Türkiye'ye sığınma kararını anımsatarak, “Eşim ve 4 çocuğumla yeniden ülkeme gideceğim” dedi.

Destek ve Minnet

Rezak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, “Ülkeme döneceğim için çok mutluyum. Eşim bilgisayar mühendisi, ben de otomotiv mühendisiyim. Yeniden orada kendi işimi kuracağım. Türkiye'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim” diye belirtti.

Duygusal Anlar

Aile, Türk komşularıyla vedalaşırken gözyaşlarını tutamadı. Abuzer Turhan, Rezak ailesinin 11 yıllık birlikteliği sırasında aralarında güçlü bir kardeşlik bağı oluştuğunu ifade ederek, “Ben de vedalaşmaya geldim. Ensar-muhacir kardeşliği içerisinde elimizden geleni yapmaya çalıştık” dedi. Aile, daha sonra Yayladağı Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı.

Ülkesindeki iç savaş sonrası geldiği Adıyaman'da 11 yıldır yaşayan Munif Hacı Rezak ve ailesini Suriye'ye komşuları uğurladı.

Ülkesindeki iç savaş sonrası geldiği Adıyaman'da 11 yıldır yaşayan Munif Hacı Rezak ve ailesini Suriye'ye komşuları uğurladı.