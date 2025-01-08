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Suriyeli Savunma Bakanı: 'Ordu, Ülke Savunmasında Kullanılacak'

Suriyeli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, ordunun artık ülke savunmasında kullanılacağını ve halkla barışık bir duruma geçileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 17:05
Suriyeli Savunma Bakanı: 'Ordu, Ülke Savunmasında Kullanılacak'

Suriyeli Savunma Bakanı'ndan Önemli Açıklamalar

Suriye'deki Geçici Hükümetin Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra, yeni dönemde ordunun vatandaşlar için bir 'korku ve endişe kaynağı' olmayacağına dair önemli mesajlar verdi. Ebu Kasra, eski Beşşar Esed rejimi döneminde ordunun halk yerine kendi güvenliği için kullanıldığını belirtti.

Ordunun Yeni Misyonu

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda, Ebu Kasra, Esed rejiminin silahlı kuvvetleri ve ordusunun halkı korumak yerine kendini koruma amaçlı kullanıldığını vurguladı. Bu durumun, ordunun kötü bir itibar kazanmasına neden olduğunu ifade eden Ebu Kasra, ordunun esas amacının vatanı korumak ve halkı gururla savunmak olduğunu belirtti.

Güven Tazelemek İçin Çalışmalar Sürecek

Ebu Kasra, “Ordunun bu amacına döndürülmesi için çalışmalar yapacağımıza söz veriyoruz. Yeni dönemde halkın orduya yeniden güvenmesini sağlamak en önemli önceliklerimizden biri olacak.” ifadelerine yer vererek, halkla ordunun arasındaki güven ilişkisinin tekrar inşa edilmesinin önemine dikkat çekti.

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