Suriyeli Sığınmacılara 2025'te Yeni Giriş Çıkış Hakkı: Her Aileye 3 Hak Tanındı

Bakan Yerlikaya'dan Önemli Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Suriyeli sığınmacılara yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren başlayacak uygulama ile birlikte, 1 Temmuz 2025 tarihine kadar her aileden bir kişiye toplamda 3 giriş çıkış hakkı tanınacak.

Uygulamanın Detayları

Bu düzenleme, sığınmacı ailelerin sosyal entegrasyonunu desteklemek ve ihtiyaç duyulan dönemlerde aile birlikteliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, yeni giriş çıkış haklarının Suriyeli sığınmacılar için bir fırsat olacağını vurguladı.

Sonuç ve Beklentiler

Bu karar, Suriyeli sığınmacıların Türkiye’deki yaşam standartlarını iyileştirirken, aynı zamanda ülkedeki düzenin korunmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Kamuoyunda bu uygulamaya dair olumlu tepkilerin gelmesi bekleniyor.